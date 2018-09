Plan voor Nederlandse stormvloedkering Texas

Vijf jaar geleden richtte de orkaan Ike enorme schade aan in en rond Houston en Galveston. Er vielen ruim 100 doden en de schade bedroeg bijna 40 miljard dollar. Hoogleraar Merrell bedacht daarop de 'Ike Dike', een concept voor een beweegbare stormvloedkering. De TU Delft, Royal HaskoningDHV en Iv-Infra hebben drie ontwerpen gepresenteerd, die ze nu nader onderzoeken.

Belangrijke voorwaarden voor de stormvloedkering zijn dat de haven van Houston bereikbaar blijft voor de scheepvaart en dat het dier- en plantleven in de baai wordt beschermd. Op de tekentafel liggen keringen die vergelijkbaar zijn met de Oosterscheldekering en de Maeslantkering, met vaste en beweegbare delen.

Of een van de ontwerpen uiteindelijk wordt omgezet in realiteit hangt van een aantal factoren af, aldus Jonkman. Om te beginnen van het geld: het bouwen van zo'n kering kost miljarden, zegt Jonkman. Ook zijn er partijen die een stormvloedkering liefst niet buiten de baai zien, maar binnen in de baai. In alle gevallen wordt het een proces van jaren, verwacht de hoogleraar.