Rondrijden met nepwapen leidt naar echte wapens

Ⓒ Foto FPMB / Erik Haverhals

KAATSHEUVEL - Een 46-jarige man uit Kaatsheuvel is dinsdagavond gearresteerd, omdat hij meerdere wapens in zijn bezit had. De politie ontving een melding over een automobilist die mogelijk met een automatisch vuurwapen rondreed. Na arrestatie bleek het wapen in de auto niet echt te zijn, al was het bijna niet van een echt exemplaar te onderscheiden. Ook het hebben van zo'n nepwapen is verboden.