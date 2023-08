Haagse wijk rouwt om dood Ibrahim: ’Schoten gingen door merg en been’

Een speciaal team van de politie heeft de hele nacht onderzoek gedaan op de plaats delict op de hoek van de Leonardostraat met de Laan van Wateringseveld. Een Team Grootschalige Opsporing is geformeerd. De schutter is nog niet gevonden.

Rond 21.20 uur maandagavond werd de buurt opgeschikt door maar liefst vijf harde knallen. Niet veel later bleken het schoten die werden afgevuurd op een man die meteen in elkaar zakte. Hulpverlening kwam op gang, waarbij ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Ondanks pogingen het slachtoffer nog te reanimeren, overleed hij aan zijn verwondingen.

Autobrand

Volgens ooggetuigen ging een blauwe auto er meteen na de schietpartij vandoor. Niet veel later werd de brandweer opgeroepen voor een autobrand in Rijswijk aan de Van der Kooijweg vlak bij de A4. De politie liet weten dat er een mogelijk verband is.

De hulp voor het slachtoffer mocht niet meer baten. Ⓒ ANP/HH

In de buurt is geschokt gereageerd. „Het was echt heel heftig, want die schoten gingen door merg en been. Keihard en maar liefst vijf keer. Erna zagen we overal politie en ambulances, maar het was vrij duidelijk dat het goed mis was. Volgens mij is het een man die hier om de hoek woont”, aldus een bewoner van een van de appartementen aan de Laan van Wateringseveld.

’Heel lieve jongen’

Op de plaats delict is momenteel niets meer te zien. Enkele buurtgenoten staan bij elkaar en rouwen om hun overleden buurtgenoot Ibrahim, die onlangs in de wijk was komen wonen. „Het was een heel lieve jongen. Dit heeft hij niet verdiend. De jongeren tegenwoordig denken niet meer na en pakken meteen een wapen.”

De politie komt later vandaag met een update over het onderzoek.