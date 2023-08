Verdachte (22) dodelijke schietpartij Den Haag opgepakt in vliegtuig Schiphol

De man werd in een vliegtuig op Schiphol aangehouden in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee. De man kwam door het grote onderzoek dat meteen werd opgestart in beeld en was sinds de schietpartij op de vlucht.

Volgens bronnen zou hij zijn herkend in het vliegtuig waarna hij kon worden aangehouden. Hij zit in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Wateringseveld

Het slachtoffer werd maandag rond 21.20 uur op de hoek van de Haagse Orlandostraat en de Laan van Wateringseveld neergeschoten. Meteen erna ging de schutter er in een blauwe auto vandoor. Die wagen zou verderop aan de Van der Kooijweg in Rijswijk in brand zijn gestoken.

De Haagse politie doet onderzoek na de fatale schietpartij in de wijk Wateringse Veld. Ⓒ ANP/HH

Na de fatale schoten was in dezelfde nacht een explosie voor een huis aan de Jacob Schorerlaan. Dit zou ook verband hebben gehouden met de schietpartij en de mogelijke dader zou daar wonen. Volgens vrienden van het slachtoffer waren hij en de dader goede bekenden en woonden ze jaren bij elkaar in de buurt. Maar wat er nu precies is gebeurd waardoor met de vijf schoten gericht een einde aan het leven van de ’lieve jongen Ibrahim’ moest worden gemaakt, houdt de bewoners van de Haagse wijk Wateringsveld bezig. „Dit heeft hij niet verdiend. Het lijkt erop dat de dader hem echt dood wilde. Vijf schoten op het lichaam. En dan wegrijden en de auto in brand steken, dat is voorbereid. We hebben geen idee waarom dit zo uit de hand is gelopen”, zegt een groepje vrienden uit de buurt die Ibrahim allemaal kenden. „We zagen hem maandagavond nog. Hij ging op bezoek bij zijn moeder hier in de straat.”

Na de schoten, die op een opname te horen zijn, werd meteen hulpverlening opgezet. Een traumahelikopter kwam op de plaats delict en met man en macht is geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Niet veel later overleed hij toch.

De buurt siddert nog na. „Die schoten waren heel ver weg te horen.”

Hart voor Den Haag doet een oproep om in de wijk, die volgens bewoners hard achteruit gaat, een politiebureau of op zijn minst een steunpunt te openen.

De hulp voor het slachtoffer mocht niet meer baten. Ⓒ ANP/HH

Op social media gaat een filmpje rond waarin te zien is dat iemand de verdachte lijkt te herkennen en aanspreekt. Vervolgens deelt hij ook rake klappen uit aan die persoon die al in de vliegtuigstoel zit.