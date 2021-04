Handhavers in Lunteren bedreigd met shovel

De handhavers liepen volgens een woordvoerster van de politie rond in het centrum van Lunteren om toe te zien op de naleving van de coronamaatregelen. Volgens het Facebook-bericht werden ze lastiggevallen door dronken klanten van een horecazaak. „Wij werden beledigd en bedreigd. In de bedreiging werd verwezen naar een shovel en dat we wel even zouden zien hoe hoog onze auto zou komen”, aldus de handhavers in het bericht.

Maandagavond werd in Lunteren een persfotograaf in zijn auto met een shovel een sloot in geduwd. De politie wil zondag niet bevestigen dat dit weekend opnieuw met gebruik van een shovel is gedreigd. De drie mensen zijn naar een politiebureau in Arnhem gebracht. Volgens de politiewoordvoerster zijn ze inmiddels weer vrijgelaten.