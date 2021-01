LIVE | RIVM: Restaurant Eindhoven gaat toch niet open

Buitenland

Engelse kerken omgetoverd tot prikcentra

Meerdere kerken in Engeland worden ingezet als prikcentra. In de kathedraal in Lichfield in Noord-Engeland zijn vrijdag de eerste mensen gevaccineerd, zaterdag is de kathedraal in Salisbury in het zuiden van Engeland omgetoverd tot prikpost. In de meeste regio’s worden kerkdiensten alleen online geh...