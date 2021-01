LIVE | Strenge avondklok van kracht voor heel Frankrijk

Archiefbeeld ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ook nu er een begin is gemaakt met vaccineren, blijft het uit China overgewaaide coronavirus mondiaal voor ontwrichting zorgen. Sinds het begin van de pandemie zijn wereldwijd meer dan 2 miljoen mensen overleden aan het virus. In de Verenigde Staten zijn de meeste slachtoffers (bijna 390.000) gevallen, gevolgd door Brazilië (ruim 207.000). In Nederland zijn zo’n 13.000 mensen aan het virus bezweken. Wereldwijd zijn meer dan 93 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. Volg in dit live-blog het laatste coronanieuws.