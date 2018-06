S&P500 nadert All Time High

De maanden september en oktober zijn in historisch perspectief veelal negatief voor Wall Street. In aanloop naar de Fed vergadering van volgende week dinsdag en woensdag zullen beleggers wellicht winsten willen nemen vlak onder de All Time High recordstand van de S&P van 1709. De markt verwacht een aankondiging van het terugschalen van het programma van kwantitatieve verruiming.

Bull-markt

En dat is niet zomaar iets. Sinds het begin van de Bull markt, in maart 2009 op een stand van 666 punten, is de S&P500 met 153 procent gestegen. De programma’s van kwantitatieve verruiming hebben de Bull markt al nu 4,5 jaar doen duren. Nu de definitieve afbouw voor de deur staat van QE, zou dit het begin kunnen inleiden van een moeilijke periode voor de markt. De beurs is verslaafd geraakt aan gratis geld maar een verslaafde pak je niet zijn gratis drugs af.

De S&P500 handelde gisteren boven zijn 150daags voortschrijdend gemiddelde voor de 200 achtereen volgende handelsdag. Dat is de zesde langste achtereenvolgende handelsperiode sinds 1980 en de langste sinds 2004. We bevinden ons in het midden van één van de grootste en standvastige Bull Markten in de recente historie volgens de een technisch analist van Miller Tabak.

Een gemiddelde Bull markt duurt rond 4 jaar. De huidige gigantische Bul Markt duurt nu al ruim 4,5 jaar. Naar mijn mening naderen we het eind van de huidige Bull Markt met de aankondiging van het begin van het einde van het programma van kwantitatieve verruiming. De S&P500 is 21 procent gestegen tot en met gisteren vanaf de laatste keer dat het handelde beneden onder het 150-daags voortschrijdende koersgemiddelde op 20 november vorig jaar.

Veerkracht

De beurzen vertonen ongekende veerkracht ondanks de diverse negatieve ontwikkelingen. Tapering, de zeer sterke stijging van de staatsobligatierenten, het opdoemende schuldenplafond debat in Amerika, de verkiezing van de nieuwe Fed voorzitter, de Duitse verkiezingen en de sluimerende Syrië crisis. Niets lijkt de spijkerharde Bull Markt te kunnen breken.

Na zeven achtereenvolgende dagen van opgang, met een 3,4 procent stijging, wordt de kans groter dat we vandaag een negatieve handelsdag zouden kunnen krijgen op Wall Street vanavond. De verwachte licht hogere opening voor de Europese beurzen zou vanochtend dan kunnen worden gedraaid in een daling. Vanochtend worden vanuit Europa de Europese industriële productiecijfers gepubliceerd.

Vanmiddag om half drie worden vanuit Amerika de wekelijkse eerste werkloosheid aanvragen, Jobless Claims, gepubliceerd en de Import en Export data. Ook zullen vandaag de Ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika en Rusland, Kerry en Lavrov , elkaar in Geneve Zwitserland ontmoeten om het plan van aanpak te bespreken hoe te handelen om de Syrische chemische wapens onder internationaal toezicht te krijgen.

De fundamenten voor de aandelenmarkt zijn solide maar er zit al veel in de huidige koersen verdisconteerd. We hebben dit jaar al een sterke rally ondergaan. De economische data doen een inhaalslag met wat de markt al heeft in geprijsd volgens de Commerzbank die weinig verdere opwaartse ruimte ziet vanaf dit punt. Tijd voor een correctie.

Rob Koenders (1961) is directeur van SprinterTips.nl, een website voor de actieve belegger.