’Straat of Staat?’

Door het beleid dat Rutte voerde of aan meewerkte is de huidige toestand ontstaan rond de straten of wijken, beter gezegd rond een veelheid van Staten in de Staat der Nederlanden. Zijn bewering kan alléén veroorzaakt worden door volkomen gebrek aan kennis over hetgeen al jaren gaande is in dit land en/of wederom de zoveelste misleiding om te doen voorkomen dat hij het is die in dit land het heft in handen heeft.

Met ondoordachte taal denkt Rutte af te dekken dat de overheid vér in gebreke blijft inzake veiligheid voor burgers. Achteloos wordt het probleem naar directe familie en vrienden geschoven. Die moeten de ’klootzakken’ (taal van de minister-president) ter verantwoording roepen.

Hoe stelt hij zich dat voor? Op een identieke manier als de economie redden door de burger auto’s te laten kopen? Of aflossen van hypotheken?

Man met visie en slagvaardig beleid, die Rutte.

Ton Halderit, Echt