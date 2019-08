Thieme: Merel gooit met modder

Die keerde deze zomer de dierenpartij de rug toe en vuurde bittere verwijten af op het leiderschap van Thieme. De voorvrouw zou met ijzeren hand regeren en de dierenpartij zou geen oog hebben voor mensenzaken.

De fractieleider vindt dat het opgestapte Kamerlid ’met modder gooit’ en ’allerlei narigheid vertelt in de pers’.

Ze verklaart dat de fractie zich helemaal niet herkent in het beeld dat Femke Merel van Kooten schetst, maar ingaan op de verwijten wil ze vermijden. „Als volksvertegenwoordiger hoor je te incasseren”, vindt Thieme.

Dingen die achter de schermen niet goed gaan zijn volgens de fractievoorzitter ’iets tussen een Kamerlid van mij en iets tussen een medewerker en mij’. Thieme: „Ik ga niet met modder gooien.”

In het tv-programma werden ook anonieme leden uit de boezem van de partij geciteerd die spraken over ’tirades’ van Thieme en ’Noord-Koreaanse toestanden’. „Ik heb daar werkelijk nog nooit over gehoord”, aldus een verbouwereerde fractievoorzitter.

Ze wil ook niet zeggen of ze inderdaad niet in de evolutietheorie geloofd; Merel van Kooten beweerde dat ze door de partijtop tot de orde is geroepen vanwege het verdedigen daarvan. Thieme is zevendedagadventitst, maar benadrukte dat het ’er verder niet toe doet’ wat ze gelooft. „Ik sta voor een seculier programma.”