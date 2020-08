Werknemers slachterij Van Rooi: we moesten liegen over ziekte

Dat meldt de NOS. Een aantal werknemers stelt dat ze de instructies kregen om te liegen. In een formulier dat dagelijks moest worden ingevuld, moesten ze ’ja’ of ’nee’ aankruisen bij de vraag of ze zich ziek voelen. Een leidinggevende zou enkelen hebben opgedragen om ’nee’ in te vullen. Anderen deden dat uit eigen beweging uit angst de baan te verliezen.

De GGD en Veiligheidsregio zijn geschrokken van de bevindingen van de NOS. Ze geven Van Rooi Meat te kennen dat er dit weekend onaangekondigde controles van de gezondheidsverklaringen aankomen.

Directeur Marc van Rooi ontkent tegen de NOS dat het personeel van leidinggevenden moest liegen. „Dit is bij mijn weten niet gebeurd. En als we het horen, nemen we maatregelen. We hebben maar één belang en dat is de fabriek coronavrij houden.”

Steekproef: arbeidsmigranten thuis

Volgens de klokkenluiders gaat het bedrijf losjes om met het beginsel van objectief onderzoek. Toen een steekproef werd gehouden, mochten arbeidsmigranten in gezamenlijke huisvesting op die dag niet komen werken. Eventuele positief geteste mensen hoefden dan niet met het gehele huis in quarantaine. De GGD geeft toe dat het bedrijf was betrapt.

„De steekproef bleek niet representatief en daar baalden we van”, zegt Ellis Jeurissen, directeur van GGD Brabant-Zuidoost. „Maar we hebben het bedrijf daarop aangesproken en daarna een tweede steekproef uitgevoerd.”

Mondkapjes

Bepaalde veiligheidswaarschuwingen, zoals mondkapjes, worden volgens werknemers alleen opgevolgd tijdens controles. De GGD kondigt bezoekjes aan. Directeur Van Rooi erkent ’een ererondje’ te doen voor zo’n bezoek. „Dat doe je thuis ook, als er bezoek komt”, aldus de directeur. Maar dat buiten die tijden geen maatregelen worden nageleefd, is volgens hem onjuist. „Het is altijd even streng. We hebben een dertigtal marshalls opgeleid om mensen te corrigeren.”