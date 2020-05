Tegenstanders lockdown verzamelen zich op meerdere locaties

Ⓒ Regio15

DEN HAAG - Groepen mensen zijn zaterdag bijeengekomen op meerdere plekken in Den Haag om te betogen tegen de coronamaatregelen. Een van de groepen staat even voor 12.00 uur bij de Koekamp, niet ver van het Malieveld. Daar staan ook meerdere demonstranten en is ook politie aanwezig.