Vriendin Jürgen Conings zat nacht in cel en hoorde vervolgens dat haar vriend dood was

DILSEN-STOKKEM - De vriendin van Jürgen Conings (46) zit met een „dubbel gevoel”. „Enerzijds is ze blij dat de beproeving voorbij is en dat er geen andere slachtoffers vielen, maar ze is natuurlijk haar partner kwijt”, aldus haar advocaat Bert Partoens. Wat het voor haar allemaal nog pijnlijker maakt: twee dagen eerder werd de vrouw opgepakt en een nacht in een cel opgesloten, omdat er werd gedacht dat ze Conings verborgen hield.