Nieuwe beurscrisis kost Nederland 9,9% bbp

Systeembanken zijn financiële instellingen die niet failliet mogen gaan omdat bij een implosie van het financiële systeem de economie van een grote regio of een heel land stilvalt. Het gezaghebbende Center for Risk Management in Laussane (CRML) brengt het systeemrisico in kaart en laat zien hoeveel extra kapitaal banken nodig zullen hebben om na een grote beurscorrectie te kunnen blijven functioneren. Uit het onderzoek van CRML blijkt dat Frankrijk in de top vijf van Europese banken met het grootste systeemrisico drie vertegenwoordigers telt. Bij een nieuwe financiële schok zal de Franse overheid zijn systeembanken met 262 miljard moeten ondersteunen. Dat komt overeen met 12,9 procent van de omvang van de nationale economie, het bruto binnenlands product. Nederland doet het met 9,9 procent bbp iets beter, maar niettemin zitten wij ver boven het Europese gemiddelde. Den Haag zal bij een volgende financiële crisis (gedefinieerd als een minimale beursdaling van veertig procent van de mondiale aandelenmarkten binnen zes maanden) 46 miljard op tafel moeten leggen om het hachje van ING te redden, 12,7 miljard voor Aegon en 306 miljoen voor F. van Lanschot Bankiers. De minister van Financiën mag zich gelukkig prijzen dat ABN Amro nog steeds een staatsbank is, anders zouden ze dé bank misschien wel een tweede keer met miljarden voor een ondergang moeten behoeden. Dat Cyprus dankzij zijn zieke bankensector slechter scoort dan Nederland is geen verrassing, opmerkelijk is wel dat Zwitserland het op één na hoogste systeemrisico heeft. Dat is waarschijnlijk het resultaat van hun focus op het zakenbankieren waar hoge schuldratio’s de norm zijn. Het systeemrisico van Duitsland, de sterkhouder van de eurozone, schatten de wetenschappers van CRML op 135 miljard ofwel 5,1 procent van het bbp. Met een gemiddelde van 5,2 procent scoren de veelgeplaagde PIIGS-landen niet veel slechter, waarbij het percentage omhoog wordt getrokken door het systeemrisico van Griekenland. De studie van CRML toont aan dat Europa nu duidelijk beter ervoor staat dan vorig jaar juli. Sindsdien is het systeemrisico gedaald van 1.521 naar 986 miljard. Dat is ook aanzienlijk beter dan de piek van 1.644 miljard in februari 2009, maar nog steeds beduidend slechter dan tien jaar geleden. Hoewel een nieuwe financiële schok in de nabije toekomst onwaarschijnlijk lijkt, is het afkondigen van het einde van de eurocrisis voorbarig, zelfs onvoorzichtig en gevaarlijk. De economieën van de Europese Unie groeien matig, kampen met begrotingstekorten, zijn kwetsbaar voor stijgende rentevoeten en de balansen van banken zijn immer nog niet voldoende hersteld. De zoektocht naar nieuwe records op Wall Street doet vermoeden dat de Verenigde Staten de crisis achter zich hebben gelaten. Een gemakkelijke indicator die op het einde van de crisis wijst of nieuwe problemen signaleert, is het koersverloop van financiële waarden. Een blik op de grafiek van de financiële sector in de Verenigde Staten leert dat aldaar de crisis achter de rug is. In Europa echter hebben banken en verzekeraars nog een lange weg te gaan. @ Ivan Snurer

