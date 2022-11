OM eist 22 jaar celstraf en tbs tegen Almelose kruisboogschutter

Kenzo K. stak op 17 september vorig jaar de 60-jarige Zonund Kardanakyan en de 52-jarige Maral Dermovsesian dood en schoot daarna met een kruisboog op een politieman en op verpleegkundige Mariëlle, die zwaargewond onder het balkon van het flatgebouw lag. Ze werd als door een wonder niet geraakt, maar de pijl die vlak naast haar terechtkwam liet volgens forensisch deskundigen „een krater” achter in de tegel. Kenzo K. probeerde haar zelfs nog te raken toen ze erin slaagde weg te rennen.

Voor de andere twee vrouwen kwam de hulp te laat. Zij werden met zeventien messteken afgeslacht door Kenzo K., die met zijn dolk instak op de voordeur en op de deur van de slaapkamer waarachter Maral Dermovsesian zich had verschanst.

Zonund Kardanakyan werd gevonden op de bank. Het infuus dat verpleegkundige Mariëlle kort ervoor had aangebracht nog in haar arm. Negen messteken werden haar fataal. De gedetailleerde beschrijving van wat zich in het appartement moet hebben afgespeeld leidde tot emoties in de zaal.

Volgens de officier kan ook iemand die in een psychose verkeert met opzet handelen. „Hij stond niet in trance op het balkon, maar zocht gericht naar doelwitten. Hij had dus wel degelijk enig besef van wat hij deed.”

Notitieblokken

Dat Kenzo K. het doden van mensen bovendien al ver tevoren plande, blijkt uit notitieblokken die later in zijn woning werden gevonden, en uit chats. „Mensen vragen erom afgeslacht te worden. Bloed moet. Ik ga hoofden afhakken. Chop chop, kop eraf”, schreef Kenzo K. Ook zocht hij voor de moorden op internet op zoektermen als ’mass murder’.

Al die uitingen kunnen volgens de officier niet los worden gezien van de daden van Kenzo K. Vanwege zijn fascinatie voor geweld is het gevaar voor herhaling groot, oordeelde hij. Vanmiddag komt de verdediging aan het woord.