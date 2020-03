Timmermans draait aan de klimaatknop

Dat blijkt uit het voorstel dat eurocommissaris Timmermans (Klimaat) woensdag zal doen. De EU-landen, op Polen na, legden zich op een EU-top in december vast op het doel van een klimaatneutrale EU in 2050. Als ’klimaatpaus’ van het dagelijks bestuur van de EU komt Timmermans nu met zijn wet die invulling geeft aan die ambitie. Doel is daarmee 2050 juridisch te verankeren zodat lidstaten niet meer terug kunnen als het voor hen allemaal te lastig wordt om de klimaatmaatregelen te bolwerken.

Uit de plannen blijkt dat de Commissie in de lange aanloop naar 2050 nadrukkelijk met de hand aan de knoppen wil zitten. Tussentijdse doelstellingen wil Timmermans vanaf 2030 kunnen oprekken via een zogeheten gedelegeerde handeling, waarbij de drempel voor lidstaten of het Europees Parlement om een blokkade op te werpen relatief hoog is. „Een erg stevig middel”, aldus een Brusselse bron. Sommige lidstaten zullen op hun achterste benen staan. „Maar het verbaast niet dat ze met zo’n vergaande maatregel komen.” Klimaatneutraliteit en de daarmee samenhangende Green Deal zijn namelijk de paradepaardjes van de nieuwe Commissie.

"Mes op keel van bokkende Polen"

In Brussel wordt met veel belangstelling uitgekeken naar de invulling van de klimaatdoelen voor 2030. In aanloop naar 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minimaal 50 en maximaal 55 procent (ten opzichte van 1990) worden teruggedrongen. Maar een doorrekening van deze percentages wordt pas in september verwacht. Daarom wordt dit getal pas later in de klimaatwet ingevuld. Het huidige doel voor 2030 staat op 40 procent CO2-reductie, maar dit gaat van tafel.

Spoed

Nederland heeft dinsdag samen met elf andere lidstaten een brief naar Timmermans gestuurd om hem tot spoed te manen. De landen willen in juni al een doorrekening van de scenario’s voor 2030 hebben. Zij vrezen dat het anders te kort dag wordt om goed beslagen ten ijs te komen voor de klimaattop die in december in Glasgow wordt georganiseerd.

Timmermans’ klimaatwet moet door de lidstaten worden goedgekeurd. Dat gebeurt met een zogeheten gekwalificeerde meerderheid, veto’s zijn er niet op dit dossier. De bokkende Polen kan zo dus het mes op de keel worden gezet, klinkt het in Brussel. Ook het Europees Parlement moet akkoord gaan.

Klimaatneutraliteit betekent niet dat er in 2050 helemaal niets meer mag worden uitgestoten. Wel zal alle uitstoot die er ondanks schone technieken nog is, moeten worden gecompenseerd.