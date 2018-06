Wijnverkoop sterk gedaald

De branchevereniging wijt de teruggang volledig aan de accijnsverhoging van 18 procent per 1 januari. „De laatste accijnsverhoging was een brug te ver. We drinken minder wijn of kopen de wijn over de grens. Zo gaat de Nederlandse wijnhandel ten onder en loopt de schatkist inkomsten mis”, stelt voorzitter Peter van Houtert.

Uit de cijfers blijkt dat er in de eerste 6 maanden van het jaar ongeveer 16 miljoen liter minder wijn is verkocht. Afgelopen jaren was de verkoop van wijn in Nederland stabiel, al kende de import ook na de accijnsverhoging van 2010 een lichte dip.

De afgenomen wijnverkopen betekenen niet automatisch dat de wijnconsumptie in Nederland met hetzelfde percentage is gedaald. Uit onderzoek van bureau Trendbox blijkt dat Nederlanders steeds meer wijn over de grens kopen. Zo wordt vooral in Duitsland steeds meer wijn gekocht. „Want terwijl de wijnaccijns in Nederland de laatste jaren is gestegen, wordt in Duitsland nog altijd het nultarief gehanteerd.”

Volgens het onderzoek is het percentage Nederlanders dat in Duitsland wijn koopt, gestegen van 27 procent tot 40 procent. Frankrijk volgt als tweede land met 31 procent. Gemiddeld nemen Nederlanders die in het buitenland wijn kopen, acht flessen mee naar huis.