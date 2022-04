Mysterie rond vondst zes Nederlandse schedels op Amerikaanse luchthaven

De pakketten werden ontdekt op het internationale vliegveld O’Hare in de grootste stad in de Amerikaanse staat Illinois. In de dozen vonden ingeschakelde forensische agenten zes mensenschedels die waren verscheept vanuit ons land met als geplande eindbestemming Iowa, zo’n vijfhonderd kilometer naar het oosten van de Verenigde Staten. De schedels werden eind maart al ontdekt, maar de vondst werd pas vrijdag bekendgemaakt, onder andere door NBC 11 News. Op foto’s die door de douane zijn genomen zijn twee bruin geworden exemplaren te zien. De schedels lijken gezien de kleur al wat ouder.

De drie afzonderlijke pakketten waren door dezelfde persoon verzonden, bevatten ieder twee schedels, en zijn in beslag genomen. Ze werden geïnspecteerd nadat er op röntgenfoto's afwijkingen te zien waren. Op de pakketbonnen was geen informatie vermeld die wees op de menselijke restanten. De schedels zijn voor verder onderzoek naar het Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie gestuurd. Ambtenaren onderzoeken het opmerkelijke incident, maar hebben nog geen nadere details gegeven. Ook over de verzender uit Nederland is vooralsnog niets bekendgemaakt.