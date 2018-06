In zeewater zit gemiddeld circa 35 gram zout per liter. Het zout wordt gevormd door sodium, dat uit de oceaanbodem komt, en door chloride, dat uit het binnenste van de aarde via vulkanen in zee terecht komt. Het zeewater verdampt wel en laat het zout daarbij achter in de zee, maar uiteindelijk komt dat zoete water als regen en via rivieren weer terug in de oceaan. Daardoor behouden de oceanen hun zoutgehalte. De Dode Zee, waarop je blijft drijven, bevat 10 keer zoveel zout dan gemiddeld. De Kaspische Zee is juist veel zoeter, met slechts 12 gram zout per liter.

