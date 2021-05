’Anderen hebben bonus harder nodig dan wij’

Premium Verhalen achter het nieuws

Sandra stortte met de auto zeven meter het ravijn in

De nu 26-jarige Sandra Hincu kwam bijna zeven jaar geleden in Italië in een verschrikkelijk auto-ongeluk terecht. Na een vrije val van zeven meter klapte de auto op zijn kop in een ravijn. Een hoge dwarslaesie is het gevolg en Sandra zit sindsdien in een rolstoel.