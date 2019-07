Publiek blijft weg bij uitspraak Holleeder

Geen rijen deze keer voor de deur van de rechtbank om de uitspraak Holleeder te volgen. Ⓒ Telegraaf

AMSTERDAM - Anderhalf jaar lang was het dringen bij de Bunker in Osdorp op dagen van het proces tegen Willem Holleeder. Bij de verklaringen van zijn zussen Astrid en Sonja werd er zelfs een live-verbinding aangelegd naar de rechtbank aan de Parnassusweg in Zuid om de grote toestroom geïnteresseerden tevreden te stellen. Bij de uitspraak werd dan ook gewaarschuwd voor een grote opkomst. Vreemd genoeg bleef die uit. De teller stond donderdagmorgen op amper veertig man publiek.