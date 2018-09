Man giet heet theewater over puppy in AH

Dat meldt AT5 woensdag. De 10 weken oude puppy zat in een tas in de winkelwagen. De man wond zich op over het feit dat er een hond in de winkel was en beklaagde zich bij een medewerker. Deze stelde dat de hond in de tas geen kwaad kon doen. De man schonk daarop een kop theewater in bij een automaat en goot dit over het hondje heen.

De man ging er meteen vandoor, moeder en dochter ontfermden zich over de pup en hielden het beestje onder de kraan. Pasah heeft er verder niks aan over gehouden, er is wel aangifte gedaan bij de politie.

Volgens een woordvoerder van Albert Heijn zijn honden bij uitzondering toegestaan in de winkel. „Behalve blindengeleidehonden mogen ze normaal gesproken niet naar binnen. In dit geval zat de puppy in een tas en kon het geen schade aan producten aanbrengen.”

Volgens de moeder was de dader een slanke man van tussen 35 en 40 jaar, gekleed in een rode jas. „Hij had een keurig voorkomen”, aldus de moeder.