Elon Musk: koptelefoon kan weg, chip in je hersenen om muziek te luisteren

Miljardair/ondernemer Musk laat op Twitter weten dat hij van plan is een chip te maken die het mogelijk maakt om muziek via streaming rechtstreeks in de hersenen te beluisteren.

„Als we Neuralink implementeren, kunnen we dan rechtstreeks met onze chips naar muziek luisteren? Geweldige functie”, schreef de computerwetenschapper, Austin Howard, als antwoord op Musk’s Tweet.

De chip moet met ragfijne draadjes aan je hersenen worden verbonden. Volgens The Independent kan je behalve draadloos ook via een USB-aansluiting ’geupdate’ worden. Met het implantaat kan je computers besturen met je gedachten.

Bekijk ook: Bedrijf Elon Musk wil onze hersenen upgraden

Eerder beweerde Musk al dat Neuralink depressies en verslavingen zou kunnen genezen. Dat schreef hij op Twitter toen iemand vroeg of het gebruikt kon worden om het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het veroorzaken van verslaving of depressie opnieuw te trainen.

Elon Musk zegt op 28 augustus met meer informatie te komen. Eerder suggereerde hij dat je hormoonhuishouding kan worden beïnvloed met de Neuralink. Ook zou het kunnen helpen bij mensen die aan Parkinson’s lijden.