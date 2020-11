Gymdocente (33) schuldig aan misbruik 14-jarige scholier

Cressman gaf les aan de Titusville Middle School. Tussen september 2018 en april 2019 vond het misbruik plaats. Meerdere keren per week verrichten de docente en de middelbare scholier seksuele handelingen bij elkaar, zo meldt NY Post. De vrouw benadrukte daarbij dat de jongen niemand over hun relatie mocht vertellen. Ook dreigde ze dat het slachtoffer zou boeten als de zaak toch aan het licht kwam. In mei 2019 nam de vrouw ontslag.

Intiem

De gymlerares en de tiener waren intiem in haar vorige woning in Oil Creek Township en in een huis in Titusville. Volgens Amerikaanse media werden 63 aanklachten geschrapt nadat de vrouw schuldig pleitte in de misbruikzaak.

Justitie eiste minimaal zes jaar en maximaal twaalf jaar gevangenisstraf. In februari zal de definitieve straf worden opgelegd. De vrouw zal zich tevens de rest van haar leven moeten laten registreren als ’niveau 3 zedendelinquent’.