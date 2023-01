Vietnamese jongen in schacht na vier dagen overleden

De jongen zat beklemd in een gat met een diameter van slechts 25 centimeter. Het ongeluk vond zaterdagochtend plaats op een bouwplaats in de Mekongdelta. Hij riep vlak daarna om hulp, maar sindsdien is niets meer van hem vernomen. Reddingswerkers hadden zuurstof in de schacht gepompt in de hoop om het kind in leven te houden. Bij de reddingsactie zijn honderden personen betrokken geweest.