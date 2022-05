Politie schiet man neer die bij inbraakpoging mes op zak had

De politie was vrijdag even voor 06.30 uur getipt over een inbraakpoging aan de Staringstraat in Winterswijk. Agenten die op de melding afkwamen troffen de verdachte van de inbraakpoging aan in de Jacob Catsstraat. Daar schoot een agent de verdachte in een been.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schietincident. Dat is een standaardprocedure wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt.