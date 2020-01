Ouders nemen modem mee op reis in plaats van ’ondankbare kinderen’

„We kregen antwoorden als ’dat is zo saai, ik wil niet gaan’. Chris en ik besloten toen dat we in plaats van onze drie ondankbare kinderen ons familielid dat het hardste werkt mee zouden nemen voor een welverdiend dagje uit... onze modem”, aldus Cassie op Facebook.

Ⓒ Facebook

Op de bijbehorende foto’s is te zien dat de modem onder meer mee mocht naar het strand, te eten en te drinken kreeg en van de glijbaan af mocht. „De modem had een fantastische dag doordat hij niet door de kinderen gebruikt werd en het was zalig om niet naar hun constante gekibbel te hoeven luisteren. De enige klacht die we kregen was dat Evan, die uiteindelijk wel meewilde, zich kapot schaamde dat we onze modem in het openbaar meenamen.”

Ⓒ Facebook