VS: diplomatieke oplossing gaat voor aanval

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, liet weten dat de VS een concreet voorstel van de Russen afwachten over het internationale toezicht en de ontmanteling van het arsenaal van chemische wapens in Syrië. „Maar we kunnen niet lang wachten.”

De leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, gaat in elk geval tegen een militaire aanval op Syrië stemmen. Hij vindt dat er nog te veel vragen onbeantwoord zijn over de Amerikaanse strategie voor de lange termijn. Ook meent hij dat de situatie in Syrië geen bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.

De VS moeten blijven dreigen met een militaire aanval, meent minister Chuck Hagel van Defensie. Anders maakt een diplomatieke oplossing volgens hem weinig kans.

Volgens Kerry is een Amerikaanse aanval er niet op gericht om het regime van de Syrische leider Bashar al-Assad omver te werpen. Het gaat erom het leger te verzwakken en Assad te dwingen aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.

De Syrische premier Wael al-Halki zei dat Syrië op het Russische aanbod is ingegaan om Syrisch bloed te sparen. Maar dinsdag zijn voor het eerst sinds de dreiging van een westerse aanval weer Syrische gevechtsvliegtuigen de lucht in gestuurd om posities van rebellen in Damascus te bombarderen.