Fifty Shades acteur Charlie Hunnam: seks geen probleem

Charlie speelt de hoofdrol in de verfilming van de erotische bestseller naast Melanie Griffiths dochter Dakota Johnson.

Ondanks de bezwaren van fans van het boek, die hem niet geloofwaardig vinden, ziet Charlie het helemaal gebeuren.

Hij heeft in ieder geval geen problemen met de pittige seksscènes. "Ik heb al vroeg rollen gespeeld waarin in me helemaal moest blootgeven", zegt de acteur tijdens een interview tegen the AP. "Ik heb een rol gespeeld in de Britse serie Queer as Folk, waarin ik een jonge homoseksuele jongen speelde met heftige seksmomenten en al."

"Nu ben ik zestien jaar ouder en meer volwassen dus ik zie geen probleem. Het is zoals met alles, gewoon een nieuwe uitdaging."

Volgens de acteur zit de kans er wel in dat zijn vriendin het moeilijk zal vinden de film te zien. "Maar ze weet dat ze bepaalde ascpecten van me moet delen met de wereld door mijn beroep. We zijn al lang samen, dus dat komt goed."