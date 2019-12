Meerdere lawinedoden vroeg in wintersportseizoen

In Piemonte werd een snowboarder, die deel uitmaakte van een groep van vier, bedolven. Reddingswerkers konden hem dankzij zijn lawinepieper betrekkelijk snel lokaliseren en uitgraven, maar de man overleed volgens persbureau ANSA later in het ziekenhuis aan zijn zware verwondingen.

Lawines

In Alto Adige (Zuid-Tirol) werd een 62-jarige wandelaarster op sneeuwschoenen verrast door een lawine. Ze werd meegesleurd en kwam in een gletsjerspleet tussen de rotsen terecht. Hulp kwam te laat. In Valle d’Aosta verongelukte een ervaren berggids tijdens een skitochtje. Op 2300 meter hoogte kwam hij onder een lawine terecht. Toen de reddingsdienst hem vond was hun collega al overleden.

In het Oostenrijkse skioord Kleinwalsertal, dicht bij de Duitse grens, veroorzaakte een man van 60 tijdens de afdaling zelf een lawine die hem noodlottig werd. Het slachtoffer werd na een uur prikken met sondes op meer dan 2 meter diepte gevonden. Zijn vrouw kwam niet onder de sneeuw terecht.