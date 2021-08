Zomerse temperaturen in aantocht: donderdag 27 graden

Dinsdag wordt het nog tussen 19 graden in het noordwesten en 22 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af en vooral in de ochtend vallen nog een paar buien, mogelijk met onweer. De buien trekken zich in de middag terug naar het oosten en de zon komt vanuit het westen meer door.

Zomerse temperaturen

Woensdag blijft het op de meeste plaatsen droog en zijn er flinke perioden met zon. De temperaturen kunnen in het westen tot 21 graden oplopen, in het oosten kan het op enkele plaatsen 25 graden worden. Daarmee zou er eindelijk weer sprake zijn van zomerse temperaturen.

Donderdag lijkt de warmste dag van de week te worden. In het westen kan het 21 tot 24 graden en in het oosten zelfs 27 graden worden. Ook vanaf vrijdag kan het zomerse weer een aantal dagen blijven hangen. De temperaturen dalen iets omdat er een zwak koufront passeert. Het wordt steeds tussen 20 en 24 graden, in het oosten kan het hier en daar 25 graden worden.