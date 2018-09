Sluiting handelspost treft ondernemers

De voorzitter van de Duits-Nederlands zakenclub DNG heeft een actie op poten gezet om het met sluiting bedreigde generaalconsulaat in München te redden. „Hoe kun je nou een diplomatieke handelspost in Beieren, in de meest succesvolle Europese regio, sluiten terwijl onze betrekkingen ermee juist steeds belangrijker worden?” vraagt ondernemer Fred van Putten zich verbijsterd af.