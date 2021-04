Opnieuw uitstel in omkoopzaak Berlusconi

De 84-jarige politicus wordt verdacht van het omkopen van getuigen tijdens een eerder proces, dat draaide om zijn beruchte ’bunga-bungafeesten’ met jonge vrouwen. Het Openbaar Ministerie heeft ruim vier jaar cel geëist tegen Berlusconi.

Het proces tegen Berlusconi is al meermaals uitgesteld. De leider van de politieke partij Forza Italia kampt al langere tijd met gezondheidsproblemen en belandde deze maand weer in het ziekenhuis.

Berlusconi is in het eerdere proces over een affaire die bekend kwam te staan als Rubygate in hoger beroep vrijgesproken, waar hij in eerste instantie zeven jaar cel kreeg opgelegd. Hij zou de minderjarige prostituee ’Ruby’ hebben betaald voor seksuele diensten en zijn invloed hebben gebruikt om haar vrij te krijgen nadat ze was aangehouden voor diefstal.