Duitse politie: ’Man reed expres in op carnavalsoptocht’

De man reed in een zilvergrijze Mercedes stationwagen. Het zou om een 29-jarige man gaan.

Eerdere incidenten

Getuigen verklaren dat de bestuurder om wegversperringen heen reed. In de deelstaat Hessen, waar vorige week een rechts-radicale racist tien migranten, zijn moeder en zichzelf doodschoot, zijn alle carnavalsoptochten afgezegd.

De laatste jaren waren er internationaal, maar ook in Duitsland, verschillende aanslagen met auto’s en vrachtwagens. Iedereen kent de islamitische terreuraanslagen in Barcelona, Nice en Berlijn, waarbij gestolen vrachtwagens werden ingezet. Ook in Londen en Parijs worden met auto’s mensen doodgereden.

In de Bondsrepubliek werd vorig jaar in oktober een vrachtwagen gestolen. Daarmee werden in Limburg an der Lahn verschillende andere auto’s, wachtend voor een stoplicht, geramd. Het motief van de opgepakte dader is nog steeds onduidelijk.

Een jaar eerder, in het gezellige centrum van Münster, reed een man met een busje in op een menigte. Twintig personen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De dader schoot zichzelf op het einde van zijn dodemansrit zelf dood.