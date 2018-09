Uitslag Stelling: ’Klanten worden misleid’

Het leven is dankzij dit kabinet al duur zat geworden, zeggen de voorstanders. „In 2002 betaalde ik 65,50 euro voor een volle boodschappenkar. Diezelfde kar kost ruim tien jaar later 110 euro. Dat kan best een stuk minder! Mijn loon is in die periode vrijwel gelijk gebleven, dus ik heb zwaar aan koopkracht ingeboet”, reageert iemand. Velen zijn desondanks van mening dat de actie van Albert Heijn vooral een sigaar uit eigen doos is. „Ze hebben de prijzen de afgelopen maanden structureel verhoogd en die verlagen ze nu een beetje.” De klant wordt gewoon in de maling genomen, menen deze stemmers.

Een kwart denkt er uiteindelijk weinig van te zullen merken in de portemonnee. „Laten we aannemen dat je van die duizend merkartikelen er per keer hooguit twintig koopt. Gemiddeld zal de verlaging een dubbeltje per artikel bedragen. Nou, nou, dan zijn we wel 2 euro goedkoper uit”, schampert een respondent. Sommigen denken dat andere producten weer duurder gemaakt worden.

Structureel

Volgens AH betreft het een structurele prijsverlaging, maar dat gaat er bij de meesten van u niet in. „De prijs zal binnen een jaar weer terug zijn op het oude peil. Albert Heijn zal dit verklaren als inflatie”, voorspelt iemand die zelf als leidinggevende in een supermarkt zegt te werken.

De supermarkt die op de kleintjes let, zegt met de prijsverlaging een signaal te willen afgeven naar zijn klanten ’omdat het leven duurder is geworden’. Flauwekul, zegt de meerderheid. „Het lijkt een sympathiek gebaar, maar ik denk niet dat ze het voor de consument doen. Dit is keiharde marktstrategie omdat ze het aantal klanten terug zien lopen door de crisis.” De meesten zien het gestunt met de prijzen dan ook vooral als een paniekactie omdat het concern de hete adem van Lidl in zijn nek voelt. „Albert Heijn geeft voor het eerst toe last te hebben van Lidl. De arrogantie van AH heeft belachelijk lang adequaat reageren op Lidl in de weg gestaan.”

Velen vrezen dat de grootste slachtoffers van de supermarktoorlog uiteindelijk de boeren en andere leveranciers zullen zijn, alsmede het winkelpersoneel en de kleine buurtsuper. „Albert Heijn zal het echt niet zelf in de portemonnee voelen.” Anderen zijn bang dat de prijsverlaging ten koste zal gaan van de kwaliteit en de service. „Het zal o.a. leiden tot nog meer plofkippen (anders is kip te duur) en minder/goedkoop personeel. Ik betaal liever iets meer voor goede service”, verklaart iemand.

Ondanks het wantrouwen tegen de prijzenactie is Albert Heijn bij 23 procent favoriet, Lidl scoort precies even hoog. Jumbo volgt met 12 procent.

Een op de drie zegt nooit of niet vaak bij Albert Heijn te komen, maar zich ook door de lagere prijzen niet te laten verlokken. „Eenmaal bij de concurrent switch je niet snel meer.” Sommigen betwijfelen dan ook of de prijsverlaging wel zo’n goede actie is van Albert Heijn. „Ze kunnen zich beter onderscheiden door de service, het assortiment, de winkelinrichting en de kwaliteit te verhogen.”