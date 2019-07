Harrysingh Oemrawsingh. Ⓒ Ⓒ POLITIE NEDERLAND

DEN HAAG - ,,Tussen de zwaarste criminelen. In die categorie valt hij echt wel.” Slachtoffers van de Haagse huisjesmelker Harry Oemrawsingh zijn blij verrast dat hun ‘plaaggeest’ op de Nationale Opsporingslijst tussen de veroordeelde moordenaars en moordverdachten is gezet en er zo een flinke klopjacht op hem is ontstaan.