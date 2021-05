Naar het strand of nog niet? Dit is er al mogelijk in de Europese vakantielanden

Premium Binnenland

Deze campinghouders zitten nog altijd in oranje gebied: ’Het is hier veiliger dan in Nederland’

Voor veel Nederlandse vakantieondernemers in het buitenland duurt het nog even voor de vlag uit mag. Terwijl de eerste landen op geel gaan, moeten zij nog wachten op toeristen in hun ’oranje’ oorden. „Terwijl het hier veiliger is dan in Nederland en België.”