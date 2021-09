Politie vindt per toeval crystal meth ter waarde van miljoen euro in auto van snelheidsduivel

Dat meldt de politie. Een agent was bezig met een lasercontrole op de Graaf Engelbertlaan in Breda. Hij zag op zijn apparatuur dat een auto 107 km/u reed waar 50 km/u is toegestaan. De agent gaf de bestuurder een stopteken.

De 23-jarige bestuurder uit Zundert kreeg te horen dat zijn rijbewijs werd ingevorderd. Tijdens het gesprek na de snelheidsovertreding rook de agent een vreemde lucht. De bestuurder verzekerde hem dat hij geen drugs had gebruikt. De agent onderzocht de auto maar kon in eerste instantie niets vinden.

Toen de agent de kofferbak opende vond hij een doos. De bestuurder probeerde nog te voorkomen dat de agent in de doos keek, maar tevergeefs. In de doos lagen diverse gesealde pakken gevuld met witte brokken en poeder. Toen werd duidelijk waar de lucht vandaan kwam. In totaal bleek het om 11 kilo vermoedelijk crystal meth te gaan. Daarbij lagen er nog enkele honderden grammen andere drugs in de doos. De politie vermoed dat het om lsd gaat.

De verdachte is aangehouden. De auto met de drugs, die ruw geschat een waarde van meer dan een miljoen vertegenwoordigen, is in beslag genomen.