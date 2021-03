Tot twee jaar cel voor doodschieten Amsterdamse Joey

De mannen waren urenlang aan het klooien met een vuurwapen waarvan ze dachten dat het ongeladen was. Het wapen en de patroonhouder met munitie gingen als speelgoed meermalen rond. Het wapen werd steeds doorgeladen, spelenderwijs haalden de verdachten de munitie erin en eruit.

Het fatale schot raakte het slachtoffer plotseling in zijn hoofd, dat ’voor de grap’ onder schot werd gehouden. De vier verdachten werden aangeklaagd voor dood door schuld. De rechtbank verwijt de verdachten grote onvoorzichtigheid. „Het wapen is gericht op het slachtoffer, zonder te controleren wapen of het wapen geladen was.”

Bekijk ook: Strafeisen tot 4 jaar na doodschieten Amsterdamse Joey

Het incident gebeurde in een woning aan de Lorentzlaan, van de vermoedelijke schutter Shaquille L. (25). Hij is veroordeeld tot de hoogste celstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Het OM had tegen hem vier jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, geëist. De straf valt lager uit, omdat de rechtbank de juridische kwalificatie roekeloosheid niet bewezen vindt. „Hij was zich niet bewust van het risico. Omdat het besef er niet was, is van roekeloosheid geen sprake”, aldus de rechtbank.

De rechtbank legde Xavier F. (23) een straf op van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, gelijk aan de strafeis van de officier van justitie. Hij zou het wapen, een Glock, en cocaïne en MDMA hebben meegenomen naar de woning van L. Dat neemt de rechtbank hem kwalijk. F. heeft een fors strafblad, memoreerde de rechtbank: „Hij lijkt de wereld van drugs en wapens te verheerlijken en had een negatieve invloed op de anderen.” F. was tijdelijk op vrije voeten, maar de schorsing van zijn voorlopige hechtenis werd per direct opgeheven.

De verdachten maakten die middag met hun telefoons filmpjes van het wapen. De filmpjes werden getoond tijdens de rechtszaak. Een van de video’s komt van de telefoon van Daniel S. (23) uit Hoorn, die het wapen ook zelf in de handen heeft gehad. De rechtbank legde S. en medeverdachte Roël G. (24) uit Amsterdam drie maanden cel op voor wapenbezit. Zij zijn vrijgesproken van dood door schuld. De rechtbank heeft niet vast kunnen stellen wie het wapen geladen heeft.