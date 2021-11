OMT adviseert scholen open te houden

Hoewel er veel besmettingen zijn op scholen, vindt het OMT dat er moet alles aan gedaan worden om ze niet te sluiten. Het advies zou gelden voor zowel basis- en middelbare scholen als universiteiten en hogescholen. Het kabinet zou dan eerst in andere sectoren moeten kijken wat er kan gebeuren om het aantal besmettingen terug te dringen.

Het OMT liet in het vorige advies aan het kabinet al weten dat de scholen absoluut open moesten blijven omdat nóg een scholensluiting kinderen veel schade zou toebrengen. „We weten inmiddels hoe belangrijk het is voor het algemene welzijn van kinderen dat ze naar school gaan”, lichtte kinderarts en OMT-lid Károly Illy deze week toe in De Telegraaf. „Die sociale contacten met vriendjes en vriendinnetjes doen er ontzettend toe. Weer een sluiting moet je dan echt niet willen. Dat brengt allerlei soorten psychische schade met zich mee die leidt tot neerslachtigheid en depressiviteit. En dat kan weer leiden tot gameverslavingen en eetstoornissen.”

Illy erkende dat basisschoolkinderen meer verspreiders blijken te zijn dan aanvankelijk gedacht werd. „Momenteel is dat ook vanwege de doodeenvoudige reden dat zij de enige leeftijdsgroep vormen die in zijn geheel niet gevaccineerd is.” Maar hij zou een scholensluiting evengoed ’oneerlijk’ vinden. „Het lijkt me heel lastig uit te leggen als je kinderen als instrument gaat gebruiken omdat volwassenen zich niet aan hun verantwoordelijkheid houden: ze gaan toch de deur uit met klachten en laten zich niet allemaal vaccineren. Daardoor komt de zorg in de problemen. Je kunt kinderen die prijs niet laten betalen.”

Of het kabinet het advies overneemt, is niet duidelijk. Vrijdag staat er weer een coronapersconferentie gepland en voor die tijd moeten de laatste knopen worden doorgehakt.