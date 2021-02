’Unieke vondst 18e eeuws massagraf niet verwacht’

De skeletten die eind vorig jaar zijn gevonden bij graafwerkzaamheden aan de stadsgracht zijn waarschijnlijk 18e eeuwse soldaten van het Britse leger, onder wie mogelijk ook Franse contrarevolutionairen.

Zij zijn, naar het zich laat aanzien, gesneuveld in 1794, toen Nederlandse, Britse, Duitse en Oostenrijkse troepen in de zuidelijke Nederlanden vochten tegen het Franse revolutionaire leger. Zij konden de Fransen er uiteindelijk niet van weerhouden in 1795 ook Nederland boven de rivieren te bezetten.

Romeins legerkamp

Archeologische schatten zijn bij bouwprojecten niet uit te sluiten. „Daarom wordt er altijd van te voren literatuuronderzoek gedaan of er iets zou kunnen liggen”, zegt ze. „Als dat het geval is, worden er opgravingen gedaan.” Zo werd onlangs onder het voormalig vliegveld Valkenburg bij Leiden, waar een megawoonwijk op komt, een Romeins legerkamp gevonden.

De aanwijzing dat de skeletten van Britse soldaten zijn, werd door de gemeentearchivaris gevonden in een bericht in de Amsterdamse Courant van 28 december 1794, waarin wordt geschreven over „een hospitaal dat is aangelegd voor Engelschen” in de ruïnes van het kasteel Batestein. „Het massagraf ligt er nog geen 100 meter vandaan”, aldus archeoloog Van Pelt.

Raymond Uppelschoten, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Utrechtse regio, denkt dat het inderdaad militairen van het Britse leger zijn. Hij heeft een brief opgedoken, gedateerd op 28 december 1794, aan de autoriteiten in Amersfoort. Die is geschreven door civiel commissaris Herman Tollius, een vertrouweling van stadhouder Willem V, die contact onderhield met het Britse leger.

Zaagsporen

„Er staat in dat de gewonden worden verhuisd van Vianen naar Amersfoort”, vertelt hij. „Ze zijn daar de 30e gearriveerd en ondergebracht in drie kerken, waaronder de Sint Joris. Dus de skeletten kunnen heel goed uit een veldhospitaal in Vianen zijn. Legers hebben altijd vluchtroutes en die van de Britten was richting Noord-Duitsland, vandaar dat ze vanuit Vianen met gewonden en al naar Amersfoort trokken.”

De archiefvorser en auteur tekent aan dat in het Britse leger ook Fransen dienden die na de revolutie van 1789 waren gevlucht en hun land van de revolutionairen wilden bevrijden. „Dus onder de skeletten zullen zich ook wel Franse soldaten bevinden”, verwacht hij.

De archeologen concludeerden dat de geraamten van militairen waren omdat het ging om jonge mannen. Bovendien vertoonden een aantal ledematen zaagsporen, die duiden op amputaties of autopsies door een chirurgijn.

Dat zij uit de periode na 1700 komen, blijkt uit de gebitten. „Daarin zitten slijtageplekken die erop duiden dat zij pijp rookten”, weet stadsarcheoloog Van Pelt. „En voor arme mensen, zoals soldaten, was dat pas na 1690 te betalen. Toen we dat krantenbericht uit 1794 vonden, was één plus één twee.”