Premium Het beste van De Telegraaf

’Als je twijfelt aan jezelf moet je er niet aan beginnen’ Basejumper zwaargewond na sprong van windmolen: hoe riskant is deze bizarre sport?

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Een basejumper maakt een sprong vanaf een toren in Kuala Lumpur (Maleisië).

Amsterdam - Een 43-jarige parachutist uit Hilversum raakte dinsdagavond ernstig gewond na een sprong van een 75 meter hoge windmolen bij Zeewolde. Hij ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Het is tot nu toe driemaal voorgekomen dat een Nederlandse parachutist bij een zogenoemde basejump om het leven is gekomen. Toch is niet elke vorm van deze bizarre sport even riskant.