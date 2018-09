Iraakse verliest baby na afwijzing ziekenhuis

De vrouw meldde zich in de 5e maand van haar zwangerschap bij een ziekenhuis in Wenen, omdat haar vliezen waren gebroken en de bevalling was begonnen, meldde de Oostenrijkse zender ORF maandag. Ze had daar moeten worden onderzocht en opgenomen. Omdat ze het niet kon betalen werd de vrouw echter doorverwezen naar een ander ziekenhuis, waar een sociaal fonds de kosten had kunnen dekken.

Door communicatieproblemen werd de Iraakse echter ook daar weggestuurd. Een dag later kwam het kind in een Noord-Oostenrijks ziekenhuis dood ter wereld.