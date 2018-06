Keurmerk blijkt wassen neus

De ene rel volgt de andere in hoog tempo op. Bij het paardenvleesschandaal werd rund- en paardenvlees gemengd zonder dat het op het etiket werd gemeld. In Jumbo-supermarkten was de etikettering van rundvlees met het Beter Leven-keurmerk niet in orde. Nu lijkt duurzaam met regulier vlees te worden gemengd.Het systeem van keurmerken is zo lek als een mandje. „Een keurmerk is net zo sterk als de manier waarop de keurder zijn controles doet. Als hij dat niet goed doet, is het alleen een plakkertje”, zegt voedingsspecialist Dick Veerman van branchewaakhond Foodlog. „Alles valt of staat met de waterdichtheid van keurmerken. Dat is de werkelijke affaire. Als je de controle onvoldoende scherp inricht, gaat het nergens over.”Lees verder in De Telegraaf

