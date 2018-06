Financieel directeur KPN vertrekt

Het vertrek van de bestuurder heeft volgens KPN niks te maken met de huidige ontwikkelingen bij KPN of met werkverhoudingen. De onderneming zal over de invulling van de functie ,,zo spoedig mogelijk'' mededelingen doen.

Het vertrek van Hageman komt zeer onverwacht. Het bedrijf worstelt met een overnamebod van het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil. Zondag nog zei de Vereniging van Effectenbezitters dat het bestuur van KPN ,,nu eindelijk'' met een inhoudelijke reactie op dat bod moet komen. Volgens de beleggersclub is een echte reactie uitgebleven.

Topmanagers

De afgelopen jaren vertrokken er meerdere topmanagers bij de onderneming. Hageman was sinds januari 2012 op interimbasis financieel bestuurder en werd in deze rol in september 2012 officieel benoemd. Hij volgde destijds Carla Smits-Nusteling op, die vertrok omdat zij zich niet kon vinden in de manier waarop het bedrijf werd geleid.

KPN wilde maandagochtend niet verder op het onverwachte vertrek van Hageman ingaan. Doordat hij zelf heeft besloten zijn functie neer te leggen is er geen sprake van een vertrekregeling, gaf een woordvoerder wel aan.

Het nieuws maakte maandag weinig indruk op de beurs. Na een uur handel stond het aandeel KPN 0,4 procent in de min op 2,16 euro. Analisten noemden het vertrek van de cfo onverwacht en verrassend, maar gaven ook aan dat het weinig veranderd aan hun visie op het bedrijf.

