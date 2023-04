Illegale rave in België: zes mensen naar ziekenhuis, politie voorzichtig met ingrijpen

Het gaat om mensen die buiten bewustzijn waren of die een epileptische aanval hadden door overmatig drugsgebruik. Intussen controleerde de politie honderden voertuigen. Er werden 21 rijbewijzen ingetrokken en één persoon werd gearresteerd.

Buurtbewoners zijn boos vanwege de beats die tot ver te horen zijn en de vele voertuigen die kriskras in de buurt geparkeerd staan. Het feest ging vrijdagavond om 23.00 uur van start. Toen bouwden organisatoren in korte tijd podia en muziekinstallaties op in elf hangars waar vroeger gevechtsvliegtuigen stonden. Aanvankelijk daagden er 5000 tot 6000 bezoekers op, maar dat aantal zou inmiddels verdubbeld zijn.

„Door vermoeidheid en het drugsgebruik wordt verwacht dat het aantal interventies nog zal toenemen. Dit is niet alleen een risico voor de aanwezigen, maar er moet ook over gewaakt worden dat dit illegaal gebeuren niet gaat zorgen voor een overbelasting van onze ziekenhuizen. De medische middelen van zowel 112 als ziekenhuis werden opgeschaald. Nabijgelegen ziekenhuizen zijn stand-by voor eventuele toeloop van opnames”, aldus Michel Carlier van Noodplanning en Crisisbeheer Limburg.

Een arrestatie

Net zoals zaterdag blijft de politie aanwezig om ontradingsacties te houden waarbij ze auto’s uit het verkeer haalt en controleert op de aanwezigheid van drugs, alcohol, illegale nummerplaten en papieren. Deze controles gebeuren zowel op voertuigen die richting het militair domein rijden als op vertrekkende voertuigen. De acties zijn erop gericht de verkeersveiligheid zo veel mogelijk te garanderen.

Ⓒ nieuwsblad

Veldslag

Op het terrein voert de politie inmiddels de druk op en maant de aanwezigen aan om vreedzaam te vertrekken. Bijkomende acties zullen weloverwogen plaatsvinden. „De opzet is steeds om de situatie op te lossen en niet om deze te laten escaleren. Gelet op het uitgestrekte terrein van 400 hectare en de aanwezigheid van militaire loodsen en installaties is dit is een heel delicate evenwichtsoefening. Het risico op een veldslag, inclusief kat- en muisspel tussen ordediensten en aanwezigen, is immers nadelig voor zowel de ordediensten, de buurtbewoners en de aanwezigen”, besluit Michel Carlier.

De medische hulpdiensten vrezen dat hoe langer het feest duurt, hoe meer slachtoffers er zullen vallen. Ze zijn dan ook voorbereid op een toestroom aan slachtoffers.