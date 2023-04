Veel drugs bij illegale rave in België: ’Situatie is licht ontvlambaar’

Op een militair domein in Brustem, nabij Sint-Truiden in de Belgische provincie Limburg, houden 10.000 feestvierders dit weekend een illegale raveparty. Buurtbewoners zijn boos vanwege de beats die tot ver te horen zijn en de vele voertuigen die kriskras in de buurt geparkeerd staan. De politiediensten blijven ’sterk inzetten op acties in de directe omgeving’. „Er wordt massaal gepatrouilleerd om overlast en hinder bij de buurtbewoners zo veel mogelijk te beperken”, aldus een woordvoerder tegenover Nieuwsblad.

De duizenden deelnemers komen volgens de autoriteiten van heinde en verre om in de bossen bij Sint-Truiden helemaal los te gaan. Her en der staan tentjes in het gras, auto’s worden overal en nergens neergezet.

Ⓒ nieuwsblad

Ⓒ nieuwsblad

Het feest ging vrijdagavond om 23.00 uur van start. Toen bouwden organisatoren in korte tijd podia en muziekinstallaties op in elf hangars waar vroeger gevechtsvliegtuigen stonden. Aanvankelijk daagden er 5000 tot 6000 bezoekers op, maar volgens de gouverneur van Limburg, Jos Lantmeeters, is dat aantal inmiddels verdubbeld. Lantmeeters wil ’de rave zo snel mogelijk kunnen beëindigen’. „We hebben draaiboeken voor allerlei rampen. Maar niet voor bizarre en onaangekondigde feestpartijen zoals deze. Ik hoor van mensen op het terrein dat het een grote chaos is.”

De-escalatie

Maar de ordediensten, die flink in ondertal zijn, kiezen er voorlopig voor om het feest niet stil te leggen. Omdat het gaat om een groot aantal mensen, van wie velen onder invloed van verdovende middelen zijn, zou een ontruiming niet veilig kunnen verlopen. Wel krijgt de gemeente ondersteuning van de landelijke politie en defensie. „Ervaringen in het buitenland leren dat het plots stilleggen van zo’n massa-evenement tot rellen kan leiden. Dat willen we natuurlijk vermijden”, aldus Lantmeeters.

De politie probeert met verkeerscontroles op de toegangswegen naar het militaire domein de boel enigszins te monitoren. „Het gaat onder meer om alcohol- en drugscontroles”, zegt Pieter Strauven van het parket Limburg. „Wie betrapt wordt met drugs, krijgt onmiddellijk een boete.”