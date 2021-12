Premium Binnenland

Van bieb tot bowlingbaan: zo pareer je het chagrijn over de lockdown en het weer

Het is pas over zes weken ’Blue Monday’, de meest uitzichtloze deprimaandag van de winter. Toch lijkt het maatschappelijk chagrijn nú al op zijn hoogtepunt, terwijl Sinterklaas en de feestdagen nog in het verschiet liggen en de eindejaarsuitkering gloort. Massaal wordt gemopperd over lockdowns, wind...