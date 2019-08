Herdenking voor dove Martin afgeblazen

Bewoners rondom het speeltuintje willen met rust worden gelaten. Ⓒ De Telegraaf

ASSEN - Vrienden van de overleden Martin uit Assen zijn woedend op de gemeente en politie, nu ze geen herdenkingsbijeenkomst mogen houden in het speeltuintje waar deze dove man van 32 jaar afgelopen zaterdag onder verdachte omstandigheden overleed. „Hij is dood en we mogen hem niet eens herdenken!”