Blinken: China mag internationale orde niet naar zijn hand zetten

China heeft niet alleen de bedoeling de internationale orde naar zijn hand te zetten, maar heeft daarvoor ook steeds meer de economische, militaire, technologische en diplomatieke macht, aldus Blinken. De VS zullen volgens hem oneerlijke handelspraktijken en economische dwang door Beijing met alle middelen tegengaan.

Onder president Xi Jinping is de Communistische Partij „repressiever geworden in eigen land en agressiever in het buitenland”, aldus Blinken. Hij riep China op zich aan de internationale regels te houden.

De toespraak komt daags na het bezoek van president Joe Biden aan Japan en Zuid-Korea, waar hij afspraken maakte over het versterken van de samenwerking met deze landen. Het Witte Huis zou hebben overwogen om de speech door Biden te laten houden, maar koos voor Blinken om de spanningen niet te laten oplopen.

Samenwerking tussen beide grootmachten op terreinen als klimaat, het voorkomen van pandemieën en wapenbeheersing is noodzakelijk, aldus Blinken. Hij nam daarmee afstand van de benadering van de vorige regering onder Donald Trump, die vaak sprak over een wereldwijd conflict met China.

Pogingen de Chinese economische groei tegen te werken zijn dan ook niet aan de orde. Wel zal Washington alles in het werk stellen om de ’export’ van het Chinese model tegen te gaan. Binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt een „China Huis” opgericht, waar het Amerikaanse China-beleid voor alle regio’s in de wereld wordt aangestuurd.

Over Taiwan zei Blinken dat China met provocerende retoriek en tal van acties de vrede en stabiliteit in de hele regio dreigt te ontwrichten. De VS zullen de volgens Beijing afvallige provincie blijven bijstaan, aldus Blinken. „Wat is veranderd is de toenemende dwang van Beijing, zoals de pogingen de betrekkingen van Taiwan met landen over de hele wereld te beëindigen en elke deelname (van het eiland) aan internationale organisaties te blokkeren.”